«Музыка кино» — так называется концерт, который пройдет 23 февраля в театре «Царицынская опера». На концерте можно будет не только услышать оркестровые и вокальные композиции из популярных фильмов, но и увидеть обширный видеоконтент с оригинальным световым решением.

На время концерта весь оркестр «Царицынской оперы» переместится на сцену и исполнит лучшие саундтреки из голливудских фильмов, бродвейские хиты, популярные номера мюзиклов и эстрадные композиции. Работа музыкантов будет сопровождаться визуальными видеорядами и выступлениями солистов и артистов балета. В двух отделениях прозвучат самые яркие фрагменты из кинофильмов «Такси», «Джеймс Бонд», «Звёздные воины», «Пираты Карибского моря», номера из мюзиклов «Король лев», арии Иисуса, царя Ирода, популярные песни рок-группы «Ария» и эстрадных исполнителей.

В концерте примут участие ведущие вокалисты театра Анна Девяткина, Ирина Тисленко, Руслан Сигбатулин, Юлия Почкалова, Виталий Ревякин, Ольга Сабирова, Вадим Дмитров, Наталья Филиппова и другие. Работу музыкантов будет сопровождать специальное звуковое оборудование, которое позволит передавать звук более качественно.

Концерт состоится 23 февраля в 17:00. Билеты можно заказать по ссылке.