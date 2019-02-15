Весна уже не за горами, а значит, пора бы уже начать к ней готовиться, что и делают сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта». Уже скоро в музее отпразднуют калмыцкий праздник весны «Цаган Сар», в честь которого пройдет интерактивная программа.

16 февраля в ходе интерактивной программы «Цаган Сар» можно будет познакомиться с традициями наших соседей-калмыков, загадать желание, покрутив буддийский барабан-кюрде, узнать об особенностях национальных костюмов, приготовить борцоги, отведать калмыцкий чай-джомба и даже обучиться народным танцам.

Начало программы в 16:00. Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 51-67-49.

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февраль, 2019

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