Если вам надоела зима, да ещё и без снега, и уже хочется ярких красок, тепла и позитива, то вот вам информация, которая поможет скрасить серые будни. Волгоградский региональный ботанический сад уже готов встретить весну, и поэтому тут идет подготовка к самой яркой и большой цветочной выставке в оранжерейном хозяйстве. В ближайшую субботу, 16 февраля, своим гостям учреждение представит многообразие коллекций весенних первоцветов.

В рамках выставки гости смогут увидеть тюльпаны, примулы, гиацинты, фрезию, нарциссы и крокусы всех возможных цветов и оттенков, которые раскрасили теплицы сада, а также узнать о правилах их выращивания на своих приусадебных участках и просто полюбоваться хрупкой красотой нежных первоцветов. Выставка будет работать в волжской оранжерее с 14:00 до 17:00. Впервые в регионе на ней представят сразу несколько коллекций тюльпанов – гости смогут увидеть более 30 сортов этих цветов, выращенных как в самом ботаническом саду, так и специально привезенных на выставку волгоградскими производителями тюльпанов.

Любителей примул ботсад порадует новыми сортами, которые удивят необычной расцветкой и формой цветка. Всего на выставке будут представлены более 20 сортов этих первоцветов.

Параллельно с выставкой специалисты сада организуют семинар, посвященный популярному среди волгоградских цветоводов комнатному растению – пеларгонии. Коллекция пеларгоний Волгоградского регионального ботанического сада является одной из богатейших в России и насчитывает более 80 видов и сортов. Сотрудники учреждения не только познакомят гостей с этой коллекцией, но и расскажут о правилах ухода за растением, дадут советы по размножению и пересадке.

Кроме того, для посетителей будет создана яркая фотозона, где все желающие смогут запечатлеть себя и своих близких с необычными композициями из первоцветов, символизирующих приход весны.

Записаться на экскурсию или семинар можно по телефонам в Волжском: 8(8443)41-60-11, 41-60-12.