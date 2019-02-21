Билайн объявил о старте предзаказов на смартфоны новой флагманской линейки Samsung S10. Для заказа доступны сразу три новых смартфона из новой линейки: Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ всех цветов.

Страница предзаказа на сайте интернет-магазина Билайн открылась ровно в 23:00 20 февраля – сразу же после официальной премьеры новинок в Сан-Франциско.

При оплате полной стоимости предзаказа покупатели получат в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds и могут стать обладателями нового смартфона за неделю до официального старта продаж. Доставка заказанных и оплаченных устройств начнется с 1 марта. Предложение действует до 7 марта в интернет-магазине Билайн при полной оплате предзаказа. Количество подарков ограничено.

Новинки поступят в продажу в Международный женский день в офисы продаж Билайн и интернет-магазин.

Samsung пользуются большой популярностью среди покупателей магазинов Билайн. В 2018 году было продано в 1,5 раза больше смартфонов производителя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более подробная информация доступна на сайте www.beeline.ru.