«ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет линию одежды и аксессуаров для активных людей, которые хотят жить эмоционально и ярко. Коллекция фирменных свитшотов, футболок и термокружек появилась в магазинах и онлайн-магазинах Билайн в конце февраля.

Прежде чем приступить к разработке мерчендайза, Билайн провел масштабное исследование среди людей от 18 до 45 лет с целью выяснить, какие предметы одежды и аксессуары наиболее востребованы и какая цена соответствует ожиданиям. Лидером опроса стал термостакан (формат take away по-прежнему популярен среди аудитории), второе место заняла футболка, третье — свитшот. Розничную цену каждого предмета коллекции также сформировали с учетом ответов респондентов. Стоимость футболки – 690 рублей, термостакана – 1099 рублей, а цена свитшота 1490 р.

Концепцию и дизайн коллекции разработало креативное агентство Contrapunto. В основе идеи лежит слоган JV YARKO, который придает мерчендайзу особый характер благодаря игре английских символов и русского смысла. Надпись воздействует уникально — вызывает желание проговорить ее, прочувствовать и, тем самым, вовлекает в позитивную «Жизнь на яркой стороне». Оригинальный визуальный элемент коллекции — желтая тейп-лента. Изначально являясь аксессуаром для спорта, в коллекции Билайн она стала своеобразным манифестом свободы творчества и самовыражения. Красочный тейп — настоящий символ JV YARKO, ведь с его помощью яркости можно добавить чему угодно, даже базовой одежде и повседневным аксессуарам. Для дизайна выбрано энергичное сочетание фирменных цветов: черного и желтого.

Комментирует Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом ПАО «ВымпелКом»:

«Новый слоган «Живи на яркой стороне» нашел свое отражение в лимитированной коллекции JV YARKO. Мы рады вновь представить в наших магазинах сувенирную продукцию, которая исторически всегда пользовалась огромной популярностью».

Особое внимание создатели уделили производству и качеству материалов, поэтому одежда JV YARKO не просто красивая — ее приятно носить: комфортный трикотаж создан из 95% хлопка с добавлением синтетических волокон. Кружка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с вакуумной термоизоляцией, надолго сохраняющей напиток горячим, а ее внешняя поверхность покрыта приятным на ощупь прорезиненным напылением soft touch.

Примерить яркую сторону — приобрести лимитированную коллекцию JV YARKO — можно в 170 магазинах Билайн в 112 городах России, в интернет-магазине бренда, а также на фестивалях Boogel Woogel и Alfa Future People Snow Edition в Сочи.

Количество товара ограничено.

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Take away – взять с собой

JV YARKO – Живи ярко

Soft touch – мягкое на ощупь

Коллекция одежды и термокружек разработана креативным агентством Contrapunto для Билайн