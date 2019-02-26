ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги самого масштабного строительства сети за свою историю. В 2018 году компания каждые 30 минут запускала новую базовую станцию, и за год их было построено более 16 000. В результате сеть LTE выросла в 1,5 раза — 2/3 новых базовых станций компания построила в этом стандарте. Большая стройка, модернизация и рефарминг сети по всей России увеличили пользовательские скорости LTE в среднем в 2-2,5 раза.

Увеличение скорости мобильного интернета произошло одновременно с удвоением популярности сети LTE и ростом нагрузки на оборудование. За 2018 год использование LTE-трафика выросло в 2 раза, и его доля в общем объеме достигла 60%. Количество населения с доступом к сети LTE за год увеличилось на 11% и составляет 74%, сетью 2G покрыто 97% населения, а сетью 3G — 95%. Число регионов с сетью LTE возросло на 2 субъекта Российской Федерации. Высокоскоростной мобильный интернет работает в 81 регионе нашей страны.

Технические показатели выросли также благодаря реализации других крупных проектов. В 2018 году продолжилась модернизация сети. На конец года процесс завершился в 12 филиалах и продолжается на 55 территориях. На данный момент компания заменила более 55% оборудования сети. Современные технологичные базовые станции на 15-20% расширили площадь покрытия сетей 2G и 3G, на 20-30% увеличили емкость сети 3G, примерно на 30% снизили энергопотребление оборудования.

Увеличению скорости помог рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции увеличили ширину полосы вLTE с 5 MHz до 10 MHz в 43 филиалах компании. В итоге возросла емкость сети и скорость мобильного интернета. Компания завершила работы по рефармингу в 80% филиалов.

Вместе с рефармингом для увеличения комфорта использования сети компания применила стратегии управления трафиком. Новые настройки выбирают для клиента свободный канал передачи данных. Таким образом, скорость остается стабильно высокой в моменты повышенной загрузки сети, и клиент может комфортно использовать мобильный интернет.

Для увеличения пропускной способности была произведена масштабная модернизация радиорелейной сети. Благодаря этому дополнительный трафик от построенных базовых станций проходит без задержек. В семи филиалах реализованы проекты по полной модернизации оборудования городских пакетных сетей.

Региональный директор по Южному региону ПАО «ВымпелКом» Сергей Афонин:

«В регионах Юга России в минувшем году было проведено беспрецедентное по объемам строительство новых базовых станций и модернизация сети. Прежде всего, хочется отметить масштабный проект увеличения покрытия 4G и расширения емкости сети, реализованный в течение двух лет в Ставропольском крае (в этом регионе количество базовых станций 4G увеличилось 5 раз). В целом по Югу число базовых станций 4G за 2018 год выросло почти в полтора раза, в результате стала больше зона покрытия. Например, сеть 4G появилась в 58 населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея, в 29 населенных пунктах Ростовской области. На этом фоне существенно выросло число пользователей мобильного интернета в сети 4G, в частности, в Волгограде — на 60%. Мы старались улучшать связь, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом и во время пиковых нагрузок, как это было во время проведения Чемпионата мира по футболу, и в повседневной жизни. В 2019 году Билайн сохранит высокие темпы развития сети 4G на юге России».

После проведенных работ у клиентов Билайн больше возможностей в использовании мобильного интернета. Даже при постоянной нагрузке на сеть, они могут пользоваться безлимитным мобильным интернетом на высоких скоростях.