Совместный проект компаний Билайн и Моторика по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств (бионических протезов) победил в номинации «Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion» международного конкурса GSMA Global Mobile Awards 2019.

По словам Джорджа Хелда, вице-президента по развитию нового и цифрового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Мы испытываем большую гордость за наши инновационные цифровые решения, которые могут значительно повысить качество жизни людей. Получить награду на GSMA Global Mobile Awards – большая честь и огромное достижение».

В 2018 году Билайн и компания «Моторика» запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств. Объединение существующих «умных» бионических протезов с технологиями мобильного оператора призвано решить одну из основных проблем пациентов – сложное управление устройством. На первом этапе часть умных протезов рук «Страдивари», оснащенные GSM-модулем, будут подключены к IoT-платформе Билайн. В личном кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть агрегированную и обработанную информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения или ежедневного использования в режиме онлайн. Подключение бионического протеза к интернету и технологическим платформам оператора стало первым шагом в создании цифрового пространства вокруг людей с ограниченными возможностями и экосистемы медицинских сервисов от оператора в будущем.

В рамках выставки Mobile World Congress Европейская организация GSMA проводит ежегодный конкурс Global Mobile Awards или GloMo, в котором получают призы лучшие мировые технологические компании в различных категориях.