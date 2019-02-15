Авторы необычных билбордов, призывающих Тимати и Басту «послушать мои песни», оказались участниками второго сезона музыкального шоу ТНТ. С помощью совместной акции с телеканалом они привлекли внимание к своему творчеству и уже до старта проекта «ПЕСНИ» смогли оригинально заявить о себе.

Баннеры появились на улицах Москвы на прошлой неделе и сразу привлекли к себе внимание. На каждом рекламном щите было написано обращение к одному из продюсеров второго сезона шоу «ПЕСНИ», небольшая цитата из авторской композиции и подпись. Всего в акции ТНТ участвовали четыре исполнителя: Виолетта Бухмиллер (B2T), Анна Боронина, Асия и певец под псевдонимом Clay. В отличие от лидера творческого объединения «Газгольдер» Басты, который никак не отреагировал на акцию молодых артистов, Тимати намекнул в своем Instagram, что готов увидеть Виолетту и Анну во втором сезоне шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Акция ТНТ и участников шоу «ПЕСНИ» успела хорошенько пошуметь в сети. Сначала странные билборды вызывали у пользователей больше вопросов и предположений, а затем породили большой народный креатив, разлетевшийся по сети в сотнях фотожаб. «ПЕСНИ» — музыкальное шоу телеканала ТНТ, в котором молодые артисты пытаются пробиться на большую сцену. После этапа кастинга продюсеры второго сезона Тимати и Баста формируют свои команды музыкантов. Победителя определят зрители ТНТ. Участник, набравший наибольшее число голосов, получит 5 миллионов рублей. В финале Тимати и Баста лично выберут, кто присоединится к команде Black Star и «Газгольдер».

Премьера второго сезона шоу «ПЕСНИ» пройдет уже в эту субботу, 16 февраля, в 20:00 на ТНТ.