19 февраля исполнился ровно год со дня старта акции «Закрой люк – спаси ребенка», проводимой ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

Заявки на открытые люки в водоканал поступали всегда. К примеру, в 2017 году в Контакт-центр ООО «Концессии водоснабжения» поступили 745 сообщений об открытых люках. Зачастую волгоградцы предпочитали просто не обращать внимания на открытый колодец, потому что не знали, куда звонить и кому сообщать эту информацию. А за девять дней февраля 2018 года — с 19 по 28 февраля — сразу же после старта акции, Контакт-центр принял 140 звонков с информацией об открытых люках. Для сравнения: за 19 дней февраля 2019 года жители Волгограда сообщили о 73 опасных местах. А всего за первый год акции поступили 2018 заявок.

Главный итог акции: за все время ее проведения в открытом люке не пострадали даже бродячие собаки – животных вытащили, а люки, зачастую расположенные в незаметных для людей местах, оперативно закрыли. Вскоре волгоградцы поняли, что акция реально работает и что сообщать об открытых люках не только можно, но и нужно. Появились и неравнодушные горожане, сообщающие в полицию о похитителях люков. Преступники похищали чугунные крышки люков лишь затем, чтобы сдать их за бесценок на лом. При этом воры даже не задумывались, что косвенной жертвой преступления могли стать сам похититель, его жена или дети.

Далеко не все открытые люки расположены на сетях ООО «Концессии водоснабжения» или ООО «Концессии теплоснабжения». Колодцы на сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения закрываются за считанные часы. Закрытие колодцев сторонних организаций занимает больше времени, но даже их бригады водоканала накрывают подручными средствами, затем собственнику люка направляется уведомление об открытом люке с просьбой закрыть его.

Акция на этом не закончена. Наоборот, она приобрела огромный общественный резонанс и актуальна для всех, даже самых маленьких городов, где есть подземные коммуникации. Но решаются на ее запуск самые отважные. Акции, аналогичные волгоградской, запущены в Саратове и Иркутске. Жители этих городов так же, как и любой волгоградец, могут обратиться по контактным телефонам и оставить заявку на открытый люк. Также можно сделать пост в любой из соцсетей.

Добавим, что волгоградцам можно сообщить об открытом люке по телефону 99-67-96. В социальных сетях группы, где принимаются заявки, можно найти по хэштегу #закроемлюкивместе.