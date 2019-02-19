20 февраля в региональном краеведческом музее пройдут уже 30-е Волгоградские областные краеведческие чтения с участием зарубежных гостей. В работе секций примут участие учёные, эксперты и молодые исследователи из России, Китая, Италии.

Краеведческие чтения стали площадкой для обмена научными знаниями. За время их проведения расширился как спектр регионоведческих проблем, поднимаемых на конференции, так и география участников чтений.

В программу 30-х областных краеведческих чтений помимо пленарного заседания включена работа семи секций: «История края в XVIII-XX вв», «География и геоэкология», «История края в XX-XXI вв», «Культурное и религиозное наследие», «Казачество в истории региона», «Филология» и «Архитектура». Также запланировано проведение историко-археологической конференции, посвященной памяти Евгения Мыськова. Всего планируется более 120 выступлений, по итогам конференции будет издан сборник «Вопросы краеведения».