В День защитника отечества в Волгограде ровно в 12:00 на нижней террасе Набережной имени 62-й Армии прозвучит залп «Выстрел памяти». Артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, совершат выстрелы тремя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.​

А уже вечером в 21:00 волгоградцев и гостей города ждет праздничный салют. Яркое красочное шоу состоится на нижней террасе набережной: салют из 30-ти залпов будет произведен из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.

:-P

февраль, 2019

23фев21:00РекомендуемStand up Вани Усовича21:00 Dрузья barРубрика:Досуг

27фев19:00РекомендуемВыставка современного искусства "ВОЗДУХ"19:00 Вода Волга Воздух @ ул. Советская, 17Рубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Топ 10 самых интересных мероприятий, посвященных Дню города
  2. Как отметят День России в Волгограде
  3. Красочный фейерверк озарил небо над Волгоградом в завершении Дня города