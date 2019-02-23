В День защитника отечества в Волгограде ровно в 12:00 на нижней террасе Набережной имени 62-й Армии прозвучит залп «Выстрел памяти». Артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, совершат выстрелы тремя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.​

А уже вечером в 21:00 волгоградцев и гостей города ждет праздничный салют. Яркое красочное шоу состоится на нижней террасе набережной: салют из 30-ти залпов будет произведен из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.