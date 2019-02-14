Коллективы МУК «Волгоградконцерт» приглашают жителей и гостей города на концертную программу «Джаз для двоих», которая состоится 14 февраля (ул. Чуйкова, 4а). Для гостей выступят ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ», барды, квартет саксофонов, солисты «Волгоградконцерта» и муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд» под управлением заслуженного работника культуры Анатолия Воронова. Начало в 19:00.

Зрителей ожидает самый романтичный концерт года и, пожалуй, самый удивительный. Ведь джаз на балалайках в живом исполнении вряд ли кто-то слышал в Волгограде.

Это не единственный сюрприз для зрителя от организаторов концерта. Готовятся подарки, веселые конкурсы для всех гостей мероприятия, которые создадут удивительную праздничную атмосферу. В МУК «Волгоградконцерт» уверены, билет на этот музыкальный вечер – отличная идея для подарка любимым.

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февраль, 2019

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