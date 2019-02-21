По итогам 2018 года совокупный объем телефонного трафика клиентов федерального телеком-оператора «Дом.ru Бизнес» составил 130 млн. минут. Услуга телефонии популярна у представителей среднего и малого бизнеса, у государственных учреждений, медицинских и транспортных организаций, предприятий торговли и сферы услуг, компаний с большим количеством удаленных сотрудников.

В 2018 г. основная доля бизнес-коммуникаций – 76% – пришлась на звонки абонентам мобильных операторов по России и за рубеж. Самым популярным направлением звонков за границу стали Казахстан, Беларусь. Внутри Российской Федерации 23% звонков совершаются на стационарные телефоны. Самые активные направления звонков совпадают с городами с наиболее высокой бизнес-активностью. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и др.

Сократить затраты на связь до 70% за счёт комфортной абонентской платы и недорогих звонков можно при подключении дополнительной услуги «Пакет минут». Собственная федеральная сеть и отсутствие комиссии промежуточных операторов позволяет «Дом.ru Бизнес» обеспечивать выгодную стоимость звонков в любой город мира при стабильном качестве передачи голосового трафика.

Чтобы увидеть общую стоимость звонков и оценить сумму экономии, достаточно выбрать интересующие направления (по городу, междугородние, международные) и приблизительную продолжительность ежемесячных звонков в онлайн-калькуляторе. Система рассчитает итоговую стоимость минут при подключении пакета и предложит подходящий тариф.

Клиенты облачной АТС «Дом.ru Бизнес» пользуются передовыми инструментами для роста продаж и улучшения качества обработки вызовов. К ним относятся единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и алгоритмы распределения звонков, подробная статистика принятых и пропущенных вызовов, перехват звонков, черный список, голосовая почта, переадресация на мобильный телефон, запись разговоров и др. Для автоматизации продаж телефония интегрируется с популярными CRM-системами. Настройка, подключение опций и управление услугой осуществляется в Личном кабинете через простой и удобный веб-интерфейс из любой точки, где есть доступ в интернет.

Чтобы оценить преимущества и удобство облачной телефонии, доступна демоверсия, которая позволит в течение 7 дней пользоваться всем функционалом АТС без дополнительной платы.