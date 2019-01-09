В 2018 году хозяйства региона заготовили 1070 тысяч тонн сена, соломы, сенажа, зернофуража и сочных кормов. По данным пресс-службы комитета сельского хозяйства, в прошлом 2018 году ещё до наступления холодов животноводческие хозяйства успели заготовить 562 тысячи тонн сена, 64 тысячи тонн сенажа, 196 тысяч тонн соломы, 80 тысяч тонн сочных кормов, 168,1 тысячи тонн зернофуража. Этот объем в полной мере соответствует потребностям в кормах на зимовку.

Естественные травы были скошены на площади 315 тысяч гектаров, сеяные — на 56,5 тысячи гектаров. Неблагоприятные погодные условия повлияли на объемы заготовки в ряде районов, но животноводы все же не остались без помощи. При поддержке администраций и сельхозтоваропроизводителей региона в Алексеевском, Еланском, Новоаннинском районах в качестве возмещения ущерба от паводка были заготовлены 426 тонн кормов, в том числе 215 тонн сена, 211 тонн зернофуража.

Кроме того, в составе несвязанной поддержки была принята дополнительная ставка для предприятий, имеющих поголовье КРС. Размер доплат в расчете на занятый кормовыми культурами гектар неорошаемых участков составил 747 рублей, орошаемых — более 3 тысяч рублей.