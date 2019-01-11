Начиная с 15 января в соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, разработанной Минтрудом России, в регионе проведут онлайн-опросы граждан «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?».

Срок проведения онлайн-опросов — с 15 января по 15 февраля 2019 г. Опросы с вариантами ответов размещены в виде отдельной страницы на порталах комитетов в подразделе «Противодействие коррупции» раздела «Об органе исполнительной власти»: Комитет культуры Волгоградской областиКомитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской областиКомитет физической культуры и спорта Волгоградской областиКомитет сельского хозяйства Волгоградской областиКомитет социальной защиты населения Волгоградской областиКомитет экономической политики и развития Волгоградской областиКомитет промышленности и торговли Волгоградской областиКомитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской областиКомитет здравоохранения Волгоградской области.

Каждый гражданин может принять участие в данном опросе, проголосовав за один из представленных ответов. К участию в опрос приглашаются все желающие.

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январь, 2019

18янв18:30РекомендуемПремьера спектакля "Однорукий из Спокана"18:30 ГБУК «Казачий театр»Рубрика:Досуг

24янв11:00РекомендуемЛитературно-исторический конкурс «Поэтическая история»11:00 Библиотека им. М. ГорькогоРубрика:Досуг

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