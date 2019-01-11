Начиная с 15 января в соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, разработанной Минтрудом России, в регионе проведут онлайн-опросы граждан «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?».

Срок проведения онлайн-опросов — с 15 января по 15 февраля 2019 г. Опросы с вариантами ответов размещены в виде отдельной страницы на порталах комитетов в подразделе «Противодействие коррупции» раздела «Об органе исполнительной власти»: Комитет культуры Волгоградской области, Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, Комитет социальной защиты населения Волгоградской области, Комитет экономической политики и развития Волгоградской области, Комитет промышленности и торговли Волгоградской области, Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Каждый гражданин может принять участие в данном опросе, проголосовав за один из представленных ответов. К участию в опрос приглашаются все желающие.