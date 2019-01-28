У жителей региона вновь есть возможность встретиться с российским актёром театра и кино Александром Носиком 1 и 2 февраля в Суровикино и в Волгограде в рамках мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Сталинградской Победы.

1 февраля творческая встреча с Александром Носиком состоится в городском Дворце культуры «Юность» в города Суровикино. Актёр исполнит музыкальные и стихотворные произведения, зрители в открытом диалоге смогут пообщаться с ним и задать интересующие вопросы. Начало в 15:30.

2 февраля встреча пройдёт в Волгограде, где Александр Носик примет участие в тематическом концерте «Ты в памяти и сердце, Сталинград!» в Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн. Начало в 13:00.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Носик провёл творческие встречи в станице Кумылженской и городе Урюпинске Волгоградской области. Популярный российский актёр был тепло и радушно принят жителями и гостями Волгоградской области, и в этом году зрители с нетерпением ждут встречи с ним.

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январь, 2019

31янв11:00РекомендуемИсторическая реконструкция "Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса"11:00 музей 'Память' @ пл. Павших Борцов, 2, Волгоград, Волгоградскаяобл., Россия, 400066Рубрика:Общество

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