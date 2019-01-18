Ремонт железнодорожного переезда на перегоне Волгоград-2 – Ельшанка, который находится в микрорайоне Тулака, продлится до 1 марта. В связи с этим он закрыт для движения автотранспорта.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», специалистами волгоградской дистанции пути будет выполнено обследование технического состояния железнодорожного полотна, а также ремонт резинокордового покрытия, необходимого для безопасного пропуска автотранспорта через железнодорожные пути. Завершить работы планируется 1 марта 2019 года.

Объезд возможен по улицам Авиаторской, Базисной, Туркменской, Льва Толстого, Садовой, Революционной, Кабардинской, Слесарной, а также через автотранспортный тоннель, соединяющий улицы Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

:-P

январь, 2019

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