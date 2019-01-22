В начале февраля в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится открытие выставки «Символы Победы». Сейчас экспозицию подготавливают к открытию, которое приурочено к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками под Сталинградом.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты. Среди них будет орден Победы маршала Георгия Жукова и копия Знамени Победы. Их привезут в Волгоград специально для выставки. Открытие планируют 1 февраля, а закрытие — 26 февраля 2019 года.

Эта выставка проходит в нашем городе не в первый раз. В 2008 году «Символы Победы» уже проходили в музее. Тогда экспозицию посетили тысячи волгоградцев и гостей региона.

Орден Победы учредили Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 ноября 1943 года. В общей сложности, их изготовили 20 экземпляров. Кстати, маршала Жукова два раза им наградили. Что касается Знамени Победы, то это государственная реликвия России. Его установили над Рейхстагом в Берлине советские воины 1 мая 1945 года. Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил России и не экспонируется на выставках, но существует его несколько официальных копий — одну из них смогут увидеть посетители экспозиции в Волгограде.