В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова вскоре состоится открытие коллективной выставки «Романтики-XXI». На выставке можно будет увидеть работы двух связанных между собой групп художников — современных авторов, работающих с футуристическим нарративом, и членов группы «Новые художники», центрального объединения Ленинградского художественного авангарда 1980-х.

Выставка «Романтики-XXI» рядом с авангардистами 1980-х, которые, как и было запланировано их стратегией, сегодня обратились классиками, представляет современных авторов, в той или иной степени наследующих как романтизм «Новых художников», так и неоклассицизм «Новой академии» и использующих в работе те же принципы — сочетание классической образности и новых технологий.

Современные художники в этом проекте рассказывают истории о фантастическом будущем, во многом основанные на мотивах русского авангарда. Таковы серия «Соль» Антона Чумака, представляющая романтический ордер городов России, цикл «Третья Утопия» Михаила Заикина, супрематический калейдоскоп Кирилла Кипяткова. Работы Алексея Беляева-Гинтовта в уникальной авторской технике ручной печати по холсту типографской краской объединяют сегодняшних авторов с исторической частью выставки, «Новыми художниками» из собрания Сергея Бугаева-Африки.

В рамках выставки состоятся встречи с художниками и показ фильма «Асса» с комментариями Сергея Бугаева-Африки, сыгравшего главную роль в этой легендарной ленте.

Выставка «Романтики-XXI» будет работать с 18 января по 3 марта в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37.