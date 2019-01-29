В начале февраля в Волгограде пройдет Традиционный Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы советских войск в Сталинградской битве.

Более ста волгоградцев разных возрастов и профессий в этот день выйдут на старт, чтобы преодолеть маршрут согласно выбранной дистанции длиной в 2, 5 и 10 километров. Шанс побороться за победу получат учащиеся школ, профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов, ветераны спорта и любители бега из Волгограда, Волгоградской области и регионов России.

Мероприятие будет проходить на набережной им. 62-й Армии напротив пожарного парохода «Гаситель» около исторического парка «Россия — Моя История» 2 февраля в 10:00. Волонтеры обеспечат безопасность на маршруте и создадут праздничную атмосферу, приветствуя участников и зрителей забега.

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январь, 2019

31янв11:00РекомендуемИсторическая реконструкция "Пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса"11:00 музей 'Память' @ пл. Павших Борцов, 2, Волгоград, Волгоградскаяобл., Россия, 400066Рубрика:Общество

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