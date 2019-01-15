В начале февраля в Волгограде состоится Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», прием заявок от учреждений-участников уже ведется. Акция будет проходить 1 февраля с 10:00 до 13:20 часов. В течение 200 минут одновременно во всех учреждениях-участниках по всей стране будут прочитаны вслух литературные художественные произведения о Сталинградской битве. Инициатором и организатором проекта является Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек».

​Акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» впервые состоялась в прошлом году и была приурочена к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это возможность вспомнить и почтить память погибших в одной из самых масштабных и решающих битв в истории Великой Отечественной войны.

Участниками акции могут стать различные учреждения, общественные организации, творческие объединения, средства массовой информации. Ее задачи — формирование у детей и подростков интереса к отечественной истории, привлечение детей и подростков к чтению патриотической литературы, активизация работы библиотек по военно-патриотическому воспитанию.

В этом году акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» будет проходить в три этапа. Первый – с 14 по 31 января, организатор акции собирает заявки от участников, готовит и рассылает материалы в помощь проведения акции на сайте учреждения. Участники в этот период определяют произведения для чтения вслух и организуют выставки литературы о Сталинградской битве. На втором этапе – 1 февраля 2019 года с 10:00 до 13:20 часов (200 минут чтения) — одновременно во всех учреждениях-участниках детям будут прочитаны вслух литературные художественные произведения о Сталинградской битве. На третьем – с 3 февраля по 15 февраля — организатор подводит итоги акции по материалам отчётов, присланных учреждениями-участниками. Все учреждения-участники получат дипломы от Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек».