Билайн представил революционное решение: в приложении «Мой Билайн» (12+) можно моментально застраховать экран своего смартфона за 150 рублей в месяц*.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту нужно пройти тест: сделать фотографию экрана смартфона через зеркало. Если тест пройден успешно, и экран не поврежден, после заполнения формы с ФИО, моделью телефона и IMEI пользователь сможет оформить страховку в АО «АльфаСтрахование», не выходя из дома.

Сервис разработан командой Билайн и реализован совместно с партнером «АльфаСтрахование».

Джордж Хелд, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «В прошлом году мы удвоили продажи страховок. На каждый четвертый смартфон, купленный в Билайн в прошлом году, была оформлена страховка. Пользователи сегодня привыкли получать любые услуги онлайн. Наше решение – маленькая революция в сфере онлайн-сервисов. Теперь не нужно думать, покупать ли страховку вместе с новым устройством – ее можно за пару минут оформить в приложении «Мой Билайн», даже если вы пользуетесь любимым гаджетом уже пару лет».

Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, в том числе получило звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета. Количество скачиваний уже достигло 29 миллионов, с MAU (количеством уникальных пользователей ежемесячно) — более 8 миллионов. Гибкая технологическая платформа позволяет расширять существующую функциональность сервиса, отвечая потребностям клиентов.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

*Сервис предоставляется партнером АО «АльфаСтрахование»