Резкое понижение температуры в конце прошлого года и начале 2019-го, снег и ветра северных направлений значительно осложнили жизнь волгоградским коммунальщикам в новогодние праздники: оголовки водозаборов водоочистных сооружений, поставляющих воду большинству потребителей Волгограда, начали забиваться шугой – смесью из воды и мелких кристаллов льда, образующихся в верхнем слое. Это было как минимум чревато ограничением водоснабжения. Однако волгоградцы не почувствовали даже малейших перебоев в подаче воды.

По словам заместителя главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрия Лебедева, в спокойном режиме работал лишь водозабор «Северный», где вода берется с глубины 20 метров. А вот в Краснооктябрьском, Кировском и Ворошиловском районах сотрудникам водоочистных сооружений пришлось потрудиться:

– Для того, чтобы в воде начала образовываться шуга, нужно совпадение сразу нескольких факторов: резкого понижения температуры и изменения ветров, дующих из Заволжья на Волгоград, — говорит Дмитрий Лебедев. – Кроме того, отчасти в шугообразовании виновно и изменение климата, благодаря которому Волга практически перестала замерзать. А вот шуга в верхнем слое воды, наоборот, начала образовываться очень часто. Но коммунальщики справились: все же суровые зимы с сильными морозами и снегами – не редкость.

К тому же, в 2018 году на ВОС КОР «Концессии водоснабжения» ввели в строй новый водозабор, на ВОС Кировского района модернизировали уже установленные заборы, повысив их надежность в условиях шугообразования. Однако стихию полностью победить пока не удается. На случай совсем уж чрезвычайной ситуации, когда совпадут и низкий уровень воды, и сильные морозы со снегом, и прочие форс-мажорные обстоятельства, есть экстренные меры. У «Концессий водоснабжения» заключены долгосрочные договоры с промышленными гигантами – «Красным октябрем» и «Химпромом». Эти предприятия всегда готовы «поделиться» водой с Волгоградом в случае необходимости. Кроме того, есть понимание проблем Волгограда и в межведомственной рабочей группе по установлению режимов работы Волжской ГЭС.

Ситуация с образованием шуги в Волге находится под постоянным контролем коммунальщиков. Но и воды в реке прибавилось: по указанию Росводресурсов, через плотину Волжской ГЭС до 20 января ежесуточно будет сбрасываться до 5650 кубометров воды в секунду. Этих объемов вполне достаточно для того, чтобы оголовки водозаборов самоочищались, обеспечивая тем самым бесперебойную подачу воды потребителям. Да и синоптики обещают, что к пятнице Волгоград ждет значительное потепление.