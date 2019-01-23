В начале весны этого года волгоградцы смогут увидеть спектакль «Алёша Карамазов», который уже репетируют в Волгоградском театре юного зрителя. Постановку по инсценировке знаменитого драматурга Виктора Розова осуществляет заслуженный артист РФ Альберт Авходеев.

Зрители смогут увидеть сцены из 10-ой книги «Мальчики» гениального романа Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». В центре – судьбы и характеры двух подростков – Коли Красоткина и Илюши Снегирёва. Связывает двух этих персонажей один из главных героев романа – Алёша Карамазов.

Сюжет очень многозначен, он поднимает проблемы не только и не столько подростков, сколько взаимоотношений детского и взрослого миров, их взаимного влияния.

«Мы хотим поразмышлять о жизни: правильно ли мы живём? – рассказал режиссёр-постановщик спектакля Альберт Авходеев. – Роман написан полтора столетия назад, но ведь по большому счёту человек не изменился. А детская жестокость разве исчезла? Увы и увы. Но Достоевский даёт надежду, и мы попытаемся донести её в зал. Потому нам важно, чтобы на наш спектакль родители приходили вместе с детьми. Уверен, им после будет о чём поговорить друг с другом».

Премьера спектакля «Алёша Карамазов» запланирована на 1 марта 2019 года.