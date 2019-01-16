В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького открылась выставка фотографий «Великий Шелковый путь. Волжский регион», которая была подготовлена совместно с музеем-заповедником «Старая Сарепта».

Посетители выставки смогут увидеть фотографии участников экспедиции, организованной в прошедшем году Музеем-заповедником «Старая Сарепта» по маршрутам Великого Шелкового пути.

Цель экспедиции – разработать новый туристический маршрут Волгоградской области, который должен стать частью комплексного плана по развитию межрегиональных проектов в сфере туризма. Данный маршрут особенно значим для нашей области, территория которой издревле являлась одним из ключевых мест пересечения мировых торговых путей.

Участники экспедиции посетили главные достопримечательности Волгоградской и Астраханской областей, Республики Калмыкия.

Выставка будет экспонироваться до 17 февраля 2019 в холле 1 этажа в режиме работы Библиотеки по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный (6+).

Телефон для справок: (8442) 33-20-21