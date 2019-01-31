В музее-заповеднике «Старая Сарепта» откроется интерактивная выставка «Непокоренный Сталинград», посвященная 76-й годовщине окончания Сталинградской битвы. Выставка откроется 2 февраля в 14:00.

В экспозиции будут представлены оружие, форма и снаряжение защитников Сталинграда. На выставке будут действовать три зоны: поле боя, штабной блиндаж командира Красной армии и лазарет. На «поле боя» учащиеся смогут примерить на себя роль пулеметчика ДОТа.

Цена билета 150 рублей, подробности можно получить по телефонам: 67-33-02 и 51-67-49.