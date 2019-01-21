На этой неделе в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится концерт органной музыки «Зимняя сказка», в рамках которого гости смогут услышать рождественские произведения великих композиторов.

Солировать в этот вечер будет Наталья Гольфарб, лауреат международных и всероссийских конкурсов, ведущая органистка г. Саратова, доцент и преподаватель органного класса Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

В концерте прозвучат произведения таких авторов, как: И.С. Бах, И. Пахельбель, И. Вальтер, В.А. Моцарт, С. Франк, П. Флетчер, Э. Жигу. Кроме того, прозвучат авторские аранжировки самой Натальи Гольфарб на мелодии Баха, сюиты в старинном стиле и сочинения композиторов эпохи барокко.

В преддверии концерта в 16:30 гости музея-заповедника «Старая Сарепта» смогут отправиться на обзорную экскурсию, в ходе которой познакомятся с историей селения Сарепта, узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян, побывают в сарептской кирхе, посетят «Дом сарептского аптекаря», прогуляются по Церковной площади XVIII века, посетят выставочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спустятся в винный подвал конца XVIII века.

Начало концерта «Зимняя сказка» 26 января в 18:00. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02, 51-67-49.