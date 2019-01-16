Прием конкурсных работ на соискание премий города-героя Волгограда уже начат. В 2019 году премии будут присуждаться в области литературы и искусства и в области образования. Документы соискатели могут подать до 1 марта. Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется коллективами учреждений, творческими союзами, организациями и объединениями Волгограда независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Премия в области литературы и искусства присуждается за выдающийся вклад в развитие литературы и искусства Волгограда, а также за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью работы (произведения) в области литературы и искусства, получившие общественное признание и вносящие значительный творческий вклад в художественную культуру России и культурное наследие Волгограда. Работы в области литературы могут быть выдвинуты кандидатами на соискание премии только после их опубликования, а работы в области искусства — после общественного ознакомления с ними на концертах, выставках, в театрах, кинотеатрах, в печати и по телевидению.

Премия в области образования присуждается за педагогическое мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности (присуждается наиболее талантливым педагогическим работникам, достигшим наивысших результатов в обучении и воспитании детей и подростков, внесшим значительный вклад в развитие образования в Волгограде и получившим общественное признание); создание высококачественных учебников, учебно-методических пособий, научно-методической литературы, разработку оригинальных курсов лекций для образовательных учреждений Волгограда.

На соискание премий выдвигаются кандидаты, проживающие в Волгограде. Число награждаемых по каждой работе (авторский коллектив) не должно превышать 10 человек. Денежная часть премии распределяется между ними в равных долях. Включение в число соискателей лиц, осуществляющих в процессе выполнения работы только административные или организаторские функции, не допускается. Один и тот же автор не может одновременно представляться на соискание премии по двум и более работам. Размер премий составляет 150 тысяч рублей.

Материалы на соискание премий принимаются управлением по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19, каб.222. Телефон для справок: 30-13-93.