Побывать в тропиках, не выезжая из Волгограда? Это возможно, но только до 27 января. А все благодаря тому, что у нас в городе работает контактная выставка «Сад живых тропических бабочек», на которой можно познакомиться с этими хрупкими созданиями.

Посетить выставку бабочек стоит всем от мала до велика. И не просто потому, что они очень красивые, но ещё и потому, что сейчас на выставке пополнение. Там появилась из куколки редкая бабочка-рекордсен – Сатурния комета. Еще одно название этой тропической красавицы — Мадагаскарская комета, ведь родом она именно с острова Мадагаскар. Эта удивительная крылатая красавица возглавляет рейтинг самых длинных бабочек в мире. Природа украсила Сатурнию комету раздвоенным хвостом, достигающим в длину 14-16 см.

Можно увидеть Сатурнию и другие виды тропических бабочек в Волгограде, посетив оазис тропического тепла в Доме офицеров.

Ежедневно до 27 января 2019 года работает выставка «Сад живых тропических бабочек», где крылатые живые модели – бабочки — с удовольствием позируют на камеры посетителей.

Взрослые и особенно маленькие любознательные непоседы смогут пообщаться с порхающими красавицами и, возможно, застать процесс появления бабочки из куколки.

На выставке обязательно нужно сделать уникальные фотографии, ведь только тут бабочки с удовольствием работают моделями и позируют на камеру. А еще экскурсовод рассказывает про незнакомый мир насекомых, помогает накормить бабочек-сладкоежек апельсинами и аккуратно подержать трепетных красавиц на ладони.

График работы с 11:00 до 19:00 без перерыва. Вход платный. Билеты можно приобрести на выставке. Стоимость: 250 рублей взрослый билет, 200 рублей детский билет, 200 рублей льготный билет для пенсионеров, 150 рублей льготная цена билета для групп школьников и детсадовцев от 10 человек, дети до 3-х лет бесплатно.

Подробнее узнать о выставке можно в группах:

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