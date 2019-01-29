В Волгоградском музыкальном театре состоится концерт «За нами была победа», посвященный 76-й годовщине Победы под Сталинградом. Его готовят сразу два муниципальных учреждения культуры — «Волгоградконцерт» и «Волгоградский музыкальный театр». В рамках концерта зрители услышат песни военных лет и военной тематики в исполнении солистов-вокалистов и хора. Концерт состоится 30 января, начало в 15:00.

Добавим, что 2 февраля Волгоградский музыкальный театр приглашает зрителей на показ спектакля «Небесный тихоход». Эта музыкальная история создана по сюжету легендарного кинофильма С. Тимошенко о трёх боевых друзьях, летчиках-истребителях, в котором звучат замечательные песни композитора В.П. Соловьёва-Седого. Действие спектакля динамично, наполнено яркими музыкальными номерами. Широко представлен быт летчиков времен Великой Отечественной войны, их радости, переживания и победы.

Кроме того, артисты Волгоградского музыкального театра примут участие в большом праздничном концерте, посвященном 76-й годовщине Победы под Сталинградом, который состоится 2 февраля в Центральном концертном зале.