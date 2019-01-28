Волгоград вскоре будет отмечать 76-ю годовщину победы в Сталинградской битве. В честь этого дня пройдет множество памятных и торжественных мероприятий. Культурные учреждения города уже начали готовить праздничную программу, и основным событием памятного дня станет торжественный концерт «От Волги до Берлина», который пройдет в концертном зале Волгоградской филармонии 2 февраля.

30 января в концертном зале Волгоградской филармонии откроется выставка «Музыка Победы». В экспозиции будут представлены ноты, тексты песен, часто исполнявшихся на фронте, программы выступлений фронтовых бригад, фотографии, запечатлевшие выступления перед бойцами Ансамбля красноармейской песни и пляски Сталинградского и Донского фронтов, концерты, проходившие в разрушенном Сталинграде после победного завершения битвы.

В этот же день в 13:00 в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится исторический перфоманс «Январь бинтует раненую лапу». Это интерактивная постановка в формате иммерсивного театра – популярного сегодня направления в искусстве и культуре, где зрители становятся участниками и героями истории. Цель участников постановки – пройти мрачной тропой войны вслед за детьми Сталинграда и собрать их воспоминания.

31 января в 18:00 в выставочном зале Музея Машкова состоится ретро-концерт популярной волгоградской певицы Жанны Поповой «А снег идёт». В программе музыкального мероприятия — песни композиторов советской эпохи. Особое место в программе займут музыкальные композиции военных лет.

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 1 февраля в 11:00 откроется выставка «Символы Победы», основу которой составят уникальные экспонаты из коллекции Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны РФ – Знамя Победы и орден «Победа» Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Экспозиция будет сопровождаться информацией о кавалерах ордена «Победа», об истории его учреждения, статусе, о водружении Знамени Победы на здании Рейхстага и подписании акта о безоговорочной капитуляции, а также фотографиями военачальников, награжденных орденом, на Параде Победы 24 июня 1945 года.

1 февраля в 12:40 в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится круглый стол «Сталинград в истории победы!». К разговору за круглым столом приглашены представители «Центра «Пост №1» г. Волгограда, городского патриотического центра «Виктория», Волгоградпатриотцентра, учащиеся школ, гимназий, лицеев города Волгограда. Участники дискуссии вспомнят знаковые сражения Сталинградской битвы, командующих и военачальников, подвиги и тяготы простых солдат, людей тыла, детей военного города.

Также 1 февраля зале-лектории Интерактивного музея «Россия — моя история» пройдёт интеллектуальная игра «Битва, изменившая мир». Игра состоит из 3 туров, включающих 24 вопроса. Каждый тур посвящён определенному периоду в истории героического города на Волге — дореволюционной жизни Царицына, Гражданской войне на юге России, Сталинградской битве и послевоенному восстановлению Сталинграда. Начало игры – в 14:00.

1, 2 и 3 февраля Волгоградский молодёжный театр покажет спектакль «У войны не женское лицо», который 1 февраля будет впервые сыгран на большой сцене — в ДК профсоюзов. Спектакль поставлен по книге лауреата Нобелевской премии в области литературы Светланы Алексиевич, в основу которой легли уникальные документальные рассказы женщин, чья молодость прошла на войне. Также, 1 февраля историко-документальный музыкальный спектакль «Артисты Сталинграда. Всё для фронта, всё для победы!» представит Волгоградский музыкально-драматический казачий театр.

Наибольшее количество мероприятий состоится 2 февраля. В этот день в 10:00 литературный проект «Вслух» приглашает старшеклассников в Волгоградскую областную библиотеку для молодёжи на поэтическую встречу о поэтах Великой Отечественной войны, очевидцах тех страшных событий, которые остались запечатлены в стихотворениях. В 11:00 в Волгоградском театре кукол будет сыгран спектакль «Сталинградская Мадонна» — пронзительная история, основанная на реальных событиях и посвящённая детям военного Сталинграда — погибшим и тем, кто сумел выжить в аду величайшей битвы ХХ века.

С 12:00 до 13:00 в интерактивном музее «Россия — моя история» все желающие смогут написать «Тест по истории Сталинградской битвы». Участники исторического диктанта смогут вспомнить важные события из прошлого и людей, повлиявших на ход истории. Вход — свободный, количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 97-91-81. Также гостей интерактивного музея от 16 лет и старше приглашают принять участие в историческом квесте «Найди шпиона – спаси поезд». Начало квеста в 15:00.

2 февраля в 12:00 в выставочном зале Музея Машкова пройдёт познавательно-патриотическое занятие для детей, в ходе которого ребята познакомятся с произведениями из собрания Русского музея, созданными в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, состоится презентация графических произведений из фондов ВМИИ, показывающих возрождение Сталинграда, а также пройдет мастер-класс по созданию коллажа с использованием репродукций работ и воспоминаний из писем фронтовых художников. В этот же день в основном здании ВМИИ на пр. Ленина, 21 стартует цикл мероприятий «Февральские субботы», посвящённый годовщине Сталинградской битвы. В 14:00 состоится аудио-визуальная презентация «Образ героического Сталинграда в советских художественных фильмах 1940-х годов».

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 2 февраля в 14:00 состоится презентация передвижной интерактивной выставки «Непокоренный Сталинград», которая затем будет экспонироваться в учебных заведениях Волгограда и Волгоградской области. В ходе выставки учащиеся смогут ознакомиться с оружием, формой и военным снаряжением героических защитников Сталинграда. На выставке действуют три зоны: поле боя, штабной блиндаж командира Красной армии и лазарет. На «поле боя» учащиеся смогут примерить на себя роль пулеметчика ДОТа.

В Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн состоится тематический концерт «Ты в памяти и сердце, Сталинград!». В концерте примут участие коллективы и солисты Волгоградской области — вокальный ансамбль «Надежда», хореографический ансамбль «Улыбка, ансамбли «Станица» и «Царица», группа «СМС», заслуженный артист РФ Михаил Королёв, заслуженный деятель искусств Татьяна Клименко, а также народный артист РФ Владимир Носик, который выступит с творческим поздравлением. Начало в 13:00.

Завершит праздничные творческие мероприятия 2 февраля торжественный концерт «От Волги до Берлина» в концертном зале Волгоградской филармонии (ЦКЗ). Театрализованное представление пройдёт с участием волгоградских театров — «Царицынской оперы», Волгоградского ТЮЗа, НЭТа, Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра, Волгоградского музыкального театра, а завершится выступлением российской эстрадной певицы Зары. Начало в 15:00.