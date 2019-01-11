Новогодние и рождественские праздники прошли для волгоградцев под традиционный бой курантов, обращение Президента и поглощение тазиков оливье и селедки под шубой. Вместе с тем, далеко не все встречали праздник в домашней атмосфере. Были и те, кто и в новогоднюю ночь, и во все праздничные дни работали. Среди них – сотрудники водоканала и тепловых сетей. Они круглосуточно работали для того, чтобы в квартирах горожан было тепло, а из кранов шла горячая и холодная вода.

По словам главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» Станислава Шульгина, водоканал и теплосети зашли в новогодние праздники, что называется, в полной боевой готовности:

– Мы утвердили график круглосуточных дежурств сотрудников предприятий, сформировали необходимый запас материалов для оперативного устранения повреждений, подготовили технику. Могу сказать, что праздники прошли без каких-либо крупных сбоев в наших системах, а те технологические повреждения, которые все же случались на сетях, устранялись оперативно, в нормативные сроки и практически незаметно для абонентов.

В период новогодних праздников на линии круглосуточно дежурили 54 единицы спецтехники «Концессий теплоснабжения», в том числе новые экскаваторы, автокраны и краново-манипуляторные установки, которые компания закупила в 2017 году. В «Концессиях водоснабжения» в новогодние праздники «боевое дежурство» несли 62 единицы техники, в том числе каналопромывочные машины, илососы, большие и малые экскаваторы и даже такой экзотический вид спецтехники, как автомобиль-электролаборатория.

В целом же, количество обращений в водоканал во время новогодних праздников по сравнению с предыдущим годом снизилось на 10 процентов, а заявок – на 27. Заявок и обращений в тепловые сети стало меньше на 20 процентов. Это стало возможным благодаря успешной и качественной подготовке к работе в осенне-зимний период и уже проделанной работе по замене ветхих и аварийных участков трубопроводов и других объектов инфраструктуры как водо-, так и теплоснабжения.