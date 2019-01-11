Начиная с 1 января 2019 года валежник относится к недревесным лесным ресурсам — соответствующие изменения были внесены в Лесной кодекс России.

Теперь по новому закону валежник можно собирать для собственных нужд, но с некоторыми ограничениями. По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, специалисты Облкомприроды подготовили проект закона, который 25 декабря 2018 года получил одобрение Волгоградской областной Думы. Документом определен порядок заготовки и сбора гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, в том числе предусмотрена возможность заготовки валежника, без рубки лесных насаждений, в течение всего года.

При этом отмечается, что нарушение правил сбора валежника может привести к административной и даже уголовной ответственности. Так, граждане должны уведомлять ближайшее лесничество о времени и месте сбора, быть внимательными во время заготовки ресурса. К валежнику не относятся сухостойные и поваленные ветром деревья с зеленой листвой или хвоей, а также порубочные остатки. Кроме того, валежник запрещено продавать — собирать его можно исключительно для личных нужд.