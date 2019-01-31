Участок по работе с населением в Ворошиловском районе по улице Череповецкая, д.11/4, переезжает. С 1 февраля прием жителей будет вестись на новом месте по ул. Циолковского, 9А, на 1 этаже.

Расположение отдела выбрано с учетом территориальной близости к центру густонаселенного района и удобства транспортной развязки. Здесь абоненты могут получить исчерпывающую консультацию специалистов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по вопросам начисления платы за коммунальные услуги в формате «Доступно, Быстро, Понятно и Комфортно».

В связи с появлением новой коммунальной услуги «Обращение с ТКО», абонент может обратиться на участок для уточнения индивидуальных данных (количества собственников/зарегистрированных граждан, параметров помещения) с целью корректного начисления платы. Специалисты также готовы помочь вам открыть новый лицевой счет, оформить перерасчет платы в связи с временным отсутствием по месту жительства, проконсультировать по вопросам качества оказания услуги.

Юридические лица также могут обратиться на участок, чтобы сдать документы на заключение договора с региональным оператором.

В перспективе на участке будут применены все традиционные стандарты обслуживания населения: электронная очередь, предварительная консультация, бэк-офис для параллельной обработки обращений, комфортная зона ожидания и т. д. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» постоянно работает над модернизацией абонентских отделов для обеспечения максимального удобства посетителей.

Новый участок обслуживает 38 000 лицевых счетов, но во время изменения тарифов, заключения договоров на новый жилой фонд или услугу поток обращений, как правило, возрастает. Специалисты готовы принять и обработать на Циолковского, 9А, до 3 000 заявок граждан ежемесячно. При необходимости штат сотрудников офиса будет скорректирован.

Горожане могут обращаться на новый участок АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по вопросам начисления за коммунальные услуги по вторникам и пятницам — с 8:00 до 17:00, по средам — с 10.00 до 19.00, по субботам — с 8:00 до 16:00. Понедельник, четверг и воскресенье – неприемные дни.

Напомним, на официальном сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» ivc34.ru вы найдете всю необходимую информацию о правилах проведения расчетов и перерасчетов по всем коммунальным услугам. А с помощью дистанционных сервисов — личный кабинет и мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ» — сможете всегда контролировать состояние лицевого счета, направлять запросы, отслеживать историю начислений и платежей.