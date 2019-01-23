Компании «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения», «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и банк «Севергазбанк» подвели итоги акции «В Новый год – без долгов», разыграв 51 приз среди добросовестных плательщиков.

Розыгрыш призов проводился независимой комиссией. Председателем конкурсной комиссии стал председатель комитета Облдумы по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму, куратор проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в Волгоградской области Николай Лукьяненко. Также в состав комиссии вошли член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области, региональный куратор проекта «Генеральная уборка» Константин Глушенок, руководитель проекта в НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», заслуженный работник ЖКХ РФ Олег Капустин, а также активисты многоквартирных домов Волгограда Ольга Шамина, Галина Катаева и Татьяна Сенько.

– Отличная стимулирующая акция для добросовестных плательщиков! — отметил Николай Лукьяненко. – Основные требования к участникам заключались в том, чтобы до конца 2018 года не иметь задолженностей за воду, находиться с концессиями водо- и теплоснабжения в прямых договорных отношениях и быть зарегистрированным в системе личного кабинета ИВЦ ЖКХ. В итоге 51 счастливчик получают заслуженные призы.

Член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок уверен, что подобные акции помогут сблизиться ресурсоснабжающим организациям с потребителями:

– Я полагаю, что «Концессии» ведут себя совершенно правильно, делая свою деятельность максимально прозрачной, — прокомментировал Константин Глушенок. – Компании идут навстречу населению и в первую очередь тем, кто добросовестно выполняет свой гражданский долг, своевременно оплачивая счета за водопотребление, водоотведение, тепло и горячую воду. Работа ведется в правильном русле, ведь люди должны понимать, насколько затратно и непросто подать людям воду и тепло. Предприятия же должны понимать, насколько сейчас людям непросто платить по счетам. В первую очередь, из-за складывающихся в регионе обстоятельств. Это движение навстречу друг другу должно всячески поощряться, политика «Концессий» разумная, правильная и достойная того, чтобы ее продолжать.

Призовой фонд акции – сертификаты на покупку товаров для дома номиналом 1000 руб., 2000 руб. и 4000 руб. Главным призом стали 15 тысяч рублей от партнера проекта – банка «Севергазбанк».

В розыгрыше призов приняли участие 13706 собственников жилья – именно столько лицевых счетов соответствовало условиям розыгрыша. Номера счастливчиков определялись методом случайных чисел, которые называли по очереди члены комиссии. Главный приз – банковскую карту номиналом 15 тысяч рублей — получил потребитель из частного сектора Советского района Волгограда.

– Мы благодарны независимой комиссии за помощь в розыгрыше призов и выражаем глубочайшую признательность всем нашим абонентам — добросовестным плательщикам, – подвела итоги розыгрыша заместитель директора по корпоративным коммуникациям ООО «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова. – С победителями уже связываются, и в ближайшее время мы надеемся их всех увидеть, чтобы вручить заслуженные призы. Уверена, что подобные акции лучше всего показывают, что вовремя платить за поставленные ресурсы — не только правильно, но еще и выгодно.

Списки победителей акции можно увидеть на сайтах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».

Справка:

По состоянию на январь 2019 года задолженность управляющих компаний перед РСО за холодную и горячую воду, отопление и канализацию составила 1,33 млрд руб. За водоснабжение и водоотведение задолжали 385,6 млн руб., за тепло и горячую воду – 940 млн руб.

Переход на прямые договоры исключает ситуации, когда потребители добросовестно оплачивают коммунальные услуги, а УК не перечисляет эти денежные средства в ресурсоснабжающие организации.