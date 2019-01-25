В преддверии празднования 76-ой годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Тракторозаводском районе состоится традиционная акция «Гвоздика на снегу», организатором которой выступает муниципальное учреждение «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Акция «Гвоздика на снегу» проходит ежегодно с 2009 года. Традиционно на холме памятного знака бойцам-ополченцам Сталинградского тракторного завода будет выложена надпись «ПОБЕДА!». В рамках акции состоится Вахта Памяти. Мероприятие состоится 31 января в 11:00.

В торжественном митинге примут участие представители Совета ветеранов, первичной профсоюзной организации ОАО «Волгоградский тракторный завод», администрация Тракторозаводского района, студенты ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», обучающиеся МОУ СШ и воспитанники подростково-молодежных клубов.

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январь, 2019

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