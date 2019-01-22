В последние выходные февраля в легкоатлетическом манеже ВГАФК ведущие российские легкоатлеты будут бороться за победы в традиционных соревнованиях «Кубок Сталинграда».

За победу будут бороться: двукратная чемпионка мира и обладательницы множества других наград Мария Ласицкене, олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов, победительница юниорского первенства Европы волгоградка Валентина Косолапова, трехкратная чемпионка Европы волгоградка Антонина Кривошапка, медалистка чемпионата Европы-2014 Кристина Сивкова и многократная победительница и призер первенств России волгоградка Анастасия Жолобова, а также победитель забега на 1500 м — Валентин Смирнов, год назад в Волгограде показавший лучший результат мирового сезона.

Зрителей ждет яркая развлекательная программа, розыгрыш призов в бесплатной лотерее от партнеров соревнований и, конечно, море эмоций. Соревнования будут проходить 27 января 2019 года, начало — 15:30.

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январь, 2019

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