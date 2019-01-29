Волгоградцы уже могут подать заявку на предоставление бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета. Заявки принимает комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Бесплатные путевки предоставляются для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей, проживающих на территории Волгограда.

Все подробности о предоставлении путевок и перечень необходимых документов можно посмотреть по ссылке.

Подробности по телефону 38-24-87