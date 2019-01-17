На площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» меняют аварийный участок водовода диаметром 200 миллиметров.

Течь на ветхой магистрали, проложенной несколько десятков лет назад, появилась на пересечении улицы Калинина и Рабоче-Крестьянской утром четверга, 17 января. Уже через несколько минут после поступления обращения в Контакт-центр компании, на место прибыла аварийная бригада водоканала и начала ремонтные работы.

Спустя всего лишь три часа потребители, среди которых служба судебных приставов, бизнес-центр «Меркурий» и кафе итальянской кухни, снова получили воду. Однако аварийная бригада продолжила работать на месте инцидента. Работники водоканала заменят порядка 40 метров старой магистрали, затем закопают образовавшуюся яму и выполнят первичное благоустройство. Окончательно же следы разрытия уберут сразу же после того, как позволит погода, в том числе восстановят покрытие на тротуаре.