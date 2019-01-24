В Волгограде продолжается активная зачистка мусорных площадок. Помимо планового вывоза, региональный оператор продолжает работу по зачистке проблемных объектов — 23 января полностью зачищена 61 площадка. Количество участков, требующих повышенного внимания, ежедневно сокращается. Региональный оператор — ООО «Управление отходами — Волгоград» — задействует все возможные ресурсы для оперативной стабилизации ситуации и выхода на плановый режим работы.

В течение одного дня в Волгограде от отходов зачищена 61 проблемная площадка. Только со сложных объектов, без учета планового вывоза, который производится согласно утвержденным маршрутам, 23 января убраны 476 кубометров ТКО.

Основные ресурсы были задействованы в Краснооктябрьском районе — зачищена 41 площадка, вывезены 184 кубометра отходов. Особое внимание было уделено объектам во дворах многоквартирных домов. Так, 60 кубометров коммунальных отходов вывезены с площадки, расположенной по проспекту Металлургов, 54; по 30 кубометров — с ул. Ватутина, 8 и пос. Мирный 14; 15 — с ул. Титова, 15; 10 — с Триумфальной, 21.

Кроме того, активизирована работа по зачистке от мусора частного сектора. В течение одного дня были зачищены 7 площадок в Советском районе — 145 кубометров ТКО вывезены с улиц Казахская, Василевская, Чебышева. Еще 7 площадок приведены в надлежащее состояние в Ворошиловском районе — с них вывезены 27 кубометров ТКО.

Обеспечить комплексное решение вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области — такова миссия регионального оператора. Следуя ей, компания и подрядчики оперативно реагируют на обращения жителей и быстро ликвидируют внештатные ситуации. Сейчас специалисты ООО «Управление отходами — Волгоград» заканчивают тонкую настройку логистических маршрутов для более оперативного и качественного вывоза отходов.