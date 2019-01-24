До лета ещё далеко, но уже сейчас в регионе начали готовиться к пожароопасному сезону. Дорожная карта по организации охраны лесов от пожаров в 2019 году по Волгоградской области уже утверждена. Заблаговременная комплексная подготовка дает результат — по итогам прошлого года количество лесных пожаров снизилось почти в два раза. Защите природных ресурсов также способствуют мероприятия по лесовосстановлению — в регионе реализуется проект «Сохранение лесов», включенный в национальный проект «Экология».

Подготовка к пожароопасному периоду включает в себя комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возгораний, обучение персонала, отработку действий по борьбе с огненной стихией. В силу климатических особенностей в волгоградском регионе пожароопасный период длится с 1 апреля по 1 октября; в среднем 73 дня в году наблюдается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.