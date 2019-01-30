За 2018 год площадь поливных земель увеличилась на 6,8 тысяч гектаров, тем самым общая площадь выросла до 51 тысячи гектаров. В 2019 году планируется увеличить площадь поливных полей еще на шесть тысяч гектаров.

В настоящее время идет подготовка к заключению соглашения с Минсельхозом, на развитие мелиорации планируется направить порядка 650 миллионов рублей. Кроме того, более 600 миллионов рублей направят на содержание федеральной сети каналов, насосных станций, трубопроводов.

Так, в прошлом году в Николаевском районе введена в эксплуатацию новая плавучая насосная станция стоимостью более 100 миллионов рублей — реализация проекта обеспечила бесперебойную работу действующих систем мелиорации и сформировала базу для увеличения площади орошаемых земель на 15-20 тысяч гектаров. Аналогичная работа будет проведена в Городищенском районе, что создаст дополнительные возможности для развития одной из ключевых овощеводческих территорий.