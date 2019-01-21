В Волгоградской области в течение 2018 года были введены в оборот свыше 67 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, на сегодняшний день общая площадь пахотных земель в области составляет 4,88 миллионов гектаров.

Так, под урожай 2019 года 1,5 миллиона гектаров — на 75 тысяч гектаров больше, чем годом ранее, — засеяны озимыми культурами. Наиболее существенно пашня увеличилась в Старополтавском (11,9 тысячи гектаров), Дубовском (9,3), Ольховском (9,1) и Палласовском (8,7) районах.

За пять лет в общей сложности пашня в регионе приросла на 290 тысяч гектаров. Соответственно вырос и валовый объем производства сельхозпродукции — с 89,9 миллиардов рублей в 2013 году до 126 миллиардов по итогам 2018-го.