Сотрудники пожарной службы в очередной раз отработали свои навыки работы в чрезвычайных ситуациях. На этот раз пожарно-тактические учения проходили в торговом центре Тракторозаводского района.

Учения проходили 30 января. По замыслу, условное возгорание произошло на первом этаже в одном из торговых павильонов из-за короткого замыкания электропроводки. После того, как сработала пожарная сигнализация, администрация объекта провела эвакуацию посетителей центра. Первые прибывшие подразделения МЧС провели разведку. Пожару присваивается повышенный номер сложности — есть риск распространения условного огня. Обнаружив очаг возгорания, пожарные приступают к тушению. В это время уже прибывшие дополнительные силы обследуют весь торговый центр, чтобы убедиться, что все посетители и персонал покинули помещение. Через считанные минуты условное возгорание локализовано, а затем и ликвидировано. Никто не пострадал. Всего в плановых учениях были задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава пожарных подразделений и других экстренных служб.

Как подчеркнул начальник 1 отряда ФПС по Волгоградской области Николай Клименти: «Основная задача подобных учений — это отработать действия личного состава пожарных-спасателей и администрации торгового центра. Посмотреть, насколько четко и слаженно они будут взаимодействовать».