В Волгограде состоится памятная акция, в рамках которой «Волонтеры Победы» выйдут на улицы города, чтобы раздать блокадные ленточки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Кроме того, добровольцы расскажут прохожим об этой памятной дате в рамках акции «Ленточка Ленинградской победы».

В этот день будут розданы более 500 ленточек. Они повторяют цвета ленты медали «За оборону Ленинграда». Волонтеры выйдут на улицы города 27 января в 4 районах города Волгограда: Краснооктябрьском, Красноармейском, Ворошиловском, Центральном.

Данная акция проводится с целью сохранения памяти о погибших в блокадном Ленинграде, который был полностью освобожден 27 января 1944 года.

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январь, 2019

26янв23:00РекомендуемВечеринка OBERWAVE23:00 МИЛЯ restaurant/bar/poolРубрика:Живая Музыка

28янв19:00РекомендуемЧитка пьесы "НИКТОНЕВУДИАЛЛЕН"19:00 ЛОФТ1890Рубрика:Досуг

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