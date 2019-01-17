Рыбу в озерах региона спасают от замора. Очередное мероприятие по спасению рыбы пройдёт 18 января. В этот день планируется вскрыть озера Култук, Рубёжное, Подпешное, Шапкино.

Сотрудники природного парка «Нижнехопреский» в этом году к решению задачи подошли масштабно — совместно с детским рыболовным клубом «Щука» организовали акцию по спасению рыбы, к участию в которой пригласили всех неравнодушных жителей Кумылженского района. Сбор участников акции состоится в 9:00 около Кумылженской средней школы №1. Контактные телефоны организаторов — 8 904 755 33 44, 8(84462)6-51-81.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, во второй половине зимы в небольших водоемах со стоячих водой, покрытых толстым слоем льда может возникать нехватка кислорода, которая губительна для рыбы. Для предотвращения ее гибели в природных парках Волгоградской области ежегодно проводятся мероприятия по насыщению воды кислородом — это бурение лунок и вырубание майн с последующим закачиванием под лед воздуха, установкой снопов из камыша для предотвращения повторного замерзания.

В этом году специалисты парка «Усть-Медведицкий» совместно с инспекторами Цимлянского отдела госнадзора и охраны водных биологических ресурсов уже провели такие работы на озерах Малое и Большое Вяжное, Распопино, Подгорное, Глубокое, Подпешинское.

Аналогичные меры предпринимаются в природном парке «Донской». На сегодняшний день работа по предотвращению гибели рыбы специалистами проведена на озере Колдаир. Второй этап работ по аэрации водоемов экологи планируют провести в феврале.