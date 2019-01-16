С помощью безвредного для здоровья красителя «Концессии теплоснабжения» смогут выявить потребителей, которые незаконно используют тепловую энергию. Технология окрашивания производственной воды, циркулирующей в системе отопления, в зеленый цвет для определения случаев воровства теплоносителя уже зарекомендовала себя в Волгограде. В 2018 году благодаря ей удалось пресечь несанкционированное потребление коммунального ресурса в Кировском районе.

С началом отопительного сезона в котельной, отапливающей жилые дома и частные домовладения поселка Соляного Красноармейского района, приборы стали фиксировать резкое увеличение расхода теплоносителя — потребление тепла возросло в два, а в некоторые дни даже в три раза. И это при том, что объектов, которые могли бы в столь большом объеме использовать тепловую энергию, в поселке нет. Как оказалось, причиной сложившейся ситуации стали несанкционированные врезки потребителей в городскую систему теплоснабжения.

Дело в том, что в Соляном не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение, то есть для получения горячей воды в данном случае добросовестные волгоградцы используют водонагреватели. Однако некоторые жители нашли другой «выход» — незаконный. Они начали делать врезки в комнатные радиаторы. Таким образом циркулирующий в батареях теплоноситель «превратился» в горячую воду для мытья посуды, уборки в комнатах и даже для купания. А еще с помощью воды, взятой из системы отопления, предприниматели поселка умудряются устраивать «теплый душ» для овощей, которые выращиваются в местных теплицах и затем идут на продажу.

На подобного рода ухищрения в прошлом году пустились и жители ряда домов, а также прочие потребители еще двух поселков Волгограда — Веселая балка и Саши Чекалина в Кировском районе. Здесь горожане тоже решили для себя, что они будут в обход закона получать горячую воду прямо из батарей.

Чтобы выявить и пресечь случаи несанкционированного использования тепловой энергии в качестве горячей воды, а заодно проверить целостность трубопроводов отопления, в поселке Соляном теплоноситель окрасят в зеленый цвет — воду зеленого оттенка увидят там, где имеет место незаконное потребление теплоносителя прямо из батарей. В домах Красноармейского района с централизованной системой ГВС никаких изменений с цветом горячей воды не произойдет.

Для окрашивания используется краситель Уранин А. Безопасность его применения подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области. Именно благодаря технологии подкрашивания воды, циркулирующей в радиаторах, в 2018 году удалось пресечь воровство коммунального ресурса в Кировском районе. После запуска Уранина А в поселках Веселая балка и Саши Чекалина незаконное потребление тепловой энергии жителями и коммерсантами прекратилось.

«Концессии теплоснабжения» напоминают, что производственная вода, циркулирующая в закрытой системе отопления, в радиаторах, по химическому составу не предназначена для использования в бытовых целях. Кроме того, осуществлять врезки в батареи недопустимо. Подобные действия чреваты проблемами в работе всей системы отопления зданий и, как следствие, сбоями в подаче тепла.

Помимо прочего, несанкционированное потребление коммунального ресурса является нарушением действующего законодательства РФ. Согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за самовольное подключение и использование тепловой энергии физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях хищение энергоресурса может быть расценено как уголовное преступление.