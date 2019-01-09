В конце текущей недели в Волгограде состоится красочное и долгожданное мероприятие «Русский бал» — «Встреча», который будет проходить в Волгоградском планетарии. Мероприятию предшествовала длительная и очень кропотливая подготовка. Все участники много часов репетировали и оттачивали своё мастерство танца под чутким руководством хореографов. И все ради одного вечера, который состоится 13 января.

Русский бал традиционно имеет благотворительную и патриотическую направленность, является благоприятной средой для социального и духовного развития детей и молодежи.

В программе бала изысканные танцы, стильные конкурсы, весёлые игры, фуршет, концертная программа, но главные его составляющие — это приятное общение и новые знакомства.

Бал будет проходить 13 января с 18:00 до 21:00 в Волгоградском планетарии.