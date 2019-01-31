Для заключения договора на вывоз ТКО предпринимателям и организациям из райцентров и сел вовсе не обязательно ехать в Волгоград. Все вопросы по оформлению и получению договора с региональным оператором они могут теперь решить, обратившись в местное отделение МФЦ (кроме Волжского и Камышина).

Внимание! Для этого нужно заранее самостоятельно ознакомиться с типовыми формами договора и заявлением на сайте http://uo34.ru, заполнить их, собрать полный пакет (копии) необходимых документов. А именно:

Заявка на заключение договора (в том числе адрес контейнерных площадок, их описание, предложение по графику вывоза мусора)

Свидетельство ИНН

Свидетельство ОГРН

Выписка из ЕГРН

Документ, подтверждающий право собственности на объект или договор аренды

Карта партнера

Документ (справка заверенная руководителем) подтверждающий показатель для начисления (количество расчетных единиц).

В заявке нужно обязательно указывать желаемый способ и адрес получения экземпляра договора. При необходимости на месте также можно подать заявление на перерасчет/доначисление платы, внесение изменений в договор, с приложением соответствующих документов.

Кроме того, всем жители (физические лица) в Волгоградской области по вопросам начисления и перерасчетов по услуге «Обращение с ТКО» могут обратиться в местные отделения МФЦ. Там можно теперь получить консультацию по вопросам качества оказания услуги «Обращение с ТКО», подать документы на открытие лицевого счета, проведение перерасчета платы в связи с временным отсутствием по месту жительства, изменение числа или ФИО зарегистрированных граждан, параметров (площади) помещения.

Отметим, что жители Волжского и Камышина по аналогичным вопросам должны обращаться не в МФЦ, а в специально открытые абонентские отделы по адресам:

г. Волжский, ул. Пушкина, 113 М, каб. 9, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8(8443)21-49-50 — только для приема документов на заключение договоров от юридических лиц.

Прием физических лиц по вопросам перерасчета и др. — ул. Оломоуцкая, 68 и пр. Ленина,19.

Прием физических лиц по вопросам перерасчета и др. — ул. Оломоуцкая, 68 и пр. Ленина,19. г. Камышин, 7 мкр., д. 26, пом. 49б, с 9.00 до 18.00, тел. 8(84457) 5-10-71.

В Волгограде передать уже заполненный пакет документов на заключение договора с региональным оператором можно на любой участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». С адресами участков можно ознакомиться на сайте ivc34.ru.

Ежедневно работает единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru