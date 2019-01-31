Для заключения договора на вывоз ТКО предпринимателям и организациям из райцентров и сел вовсе не обязательно ехать в Волгоград. Все вопросы по оформлению и получению договора с региональным оператором они могут теперь решить, обратившись в местное отделение МФЦ (кроме Волжского и Камышина).
Внимание! Для этого нужно заранее самостоятельно ознакомиться с типовыми формами договора и заявлением на сайте http://uo34.ru, заполнить их, собрать полный пакет (копии) необходимых документов. А именно:
- Заявка на заключение договора (в том числе адрес контейнерных площадок, их описание, предложение по графику вывоза мусора)
- Свидетельство ИНН
- Свидетельство ОГРН
- Выписка из ЕГРН
- Документ, подтверждающий право собственности на объект или договор аренды
- Карта партнера
- Документ (справка заверенная руководителем) подтверждающий показатель для начисления (количество расчетных единиц).
В заявке нужно обязательно указывать желаемый способ и адрес получения экземпляра договора. При необходимости на месте также можно подать заявление на перерасчет/доначисление платы, внесение изменений в договор, с приложением соответствующих документов.
Кроме того, всем жители (физические лица) в Волгоградской области по вопросам начисления и перерасчетов по услуге «Обращение с ТКО» могут обратиться в местные отделения МФЦ. Там можно теперь получить консультацию по вопросам качества оказания услуги «Обращение с ТКО», подать документы на открытие лицевого счета, проведение перерасчета платы в связи с временным отсутствием по месту жительства, изменение числа или ФИО зарегистрированных граждан, параметров (площади) помещения.
Отметим, что жители Волжского и Камышина по аналогичным вопросам должны обращаться не в МФЦ, а в специально открытые абонентские отделы по адресам:
- г. Волжский, ул. Пушкина, 113 М, каб. 9, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8(8443)21-49-50 — только для приема документов на заключение договоров от юридических лиц.
Прием физических лиц по вопросам перерасчета и др. — ул. Оломоуцкая, 68 и пр. Ленина,19.
- г. Камышин, 7 мкр., д. 26, пом. 49б, с 9.00 до 18.00, тел. 8(84457) 5-10-71.
В Волгограде передать уже заполненный пакет документов на заключение договора с региональным оператором можно на любой участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». С адресами участков можно ознакомиться на сайте ivc34.ru.
Ежедневно работает единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.
Официальный сайт регионального оператора UO34.ru