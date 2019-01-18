В конце декабря 2018 проект «Реабилитация реки Царица и создание эко-парка в Волгограде» был подготовлен и представлен в рамках программы архитекторы.рф в Москве, где свое видение на изменение облика поймы Царицы представил Дмитрий Любитенко. Теперь уже в этом году, в ЛОФТ1890 состоялась презентация проекта перед жителями города Волгоград. Несмотря на непогоду, весь конференц-зал был заполнен людьми, которым не все равно, что происходит с обликом города.

«В городе много проблем. Мы живем в городе, в котором утрачены большие массивы зеленых насаждений, где не хватает эко-парков. Мы живем в городе на Волге, где нет официальных пляжей»

В этом году особенно активно стали вырубаться деревья не только в пойме Царицы, но и по всему городу. Дмитрий Любитенко в первые 10 минут также отметил, что в этом году мы были свидетелями огромного техногенного оползня, который произошел на новом центральном стадионе. Каждый год в Волгоградской области происходят техногенные, ландшафтные пожары, а в малых реках горит камыш. Однако борьба с этими проблемами происходит после случившегося, а не до.

По мнению Дмитрия, мы постоянно ищем образ нашего города и строим «как у других, только хуже», когда нужно смотреть на то, что еще осталось от нашей природы, улучшать это и охранять.

Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, — сохранение тех зеленых насаждений, которые уже есть. Не хватает денег даже на элементарный полив. Создавать дополнительные парки с вновь посаженными деревьями для города очень затратно. Поэтому выходом из этого может быть сохранение в том числе и природы в пойме Царицы.

«Тренд последних 20 лет — ликвидация и деградация зеленых насаждений»

Одной из главных проблем города является загрязнение Волги. Но загрязнение также касается и малых рек Волгограда, которых насчитывается целых восемь. Одной из них, как вы догадались, является река Царица, которая скрыта от наших глаз. Из всего того, что было сказано Дмитрием Любитенко, можно сделать краткий вывод о том, что нужно сделать: запустить очистку не только Волги, но и малых рек, а также превратить пойму в культурное место для отдыха, где жители города могли бы соединиться с природой.

«В пойме Царицы можно построить прекрасные сооружения и здания, которые не навредили бы природе»

Однако проект еще находится на ранней стадии развития, поэтому многое еще неизвестно: кто именно будет финансировать и как этот проект будет осуществляться. Совместными усилиями публики и выступающего было принято решение устраивать открытые встречи с жителями Волгограда по ходу развития проекта, чтобы были услышаны предложения и критика, которые помогут осуществить этот проект.

Специально для тех, кого не было, мы сделали видеосъемку с презентации.